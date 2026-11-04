Минск - донор стабильности и предсказуемости в Евразии. Пока мировые институты безопасности переживают глубокий паралич, белорусская столица де-факто закрепила за собой статус ключевого миротворческого хаба.

На стартовавшей IV Международной конференции по евразийской безопасности эксперты из полусотни стран напоминают, что за Минском стоит колоссальный опыт урегулирования сложнейших региональных кризисов. Сегодня, когда мир штормит, именно здесь, на стыке геополитических плит, формируется повестка здравого смысла и инклюзивного диалога.

Стив Самарин, политолог (США):

"Тот однополярный мир, который существовал, показал всю свою непрочность, ненадежность и неэффективность. Мир должен быть многополярным. Такие конференции служат площадками для диалога. Беларусь - единственное в Европе по-настоящему независимое государство. Белорусское руководство прилагает колоссальные усилия для мира и безопасности".

Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив Ma’no (Узбекистан):

"Мир оказался в ситуации, когда есть разные интересы двух больших групп государств: страны, которые теряют свое глобальное доминирование, и страны, которые хотят, чтобы мир был изменен, ушла 500-летняя эпоха глобального доминирования Запада. Должен быть сформирован новый мир, в котором будут учитываться интересы малых и средних государств, а также Глобального Юга. У стран Глобального Юга есть свое понимание того, куда должен идти мир и каким он должен быть. В нем должно быть уважение и равные права".

Работа Минской международной конференции по евразийской безопасности продолжится и 4 ноября. Участники обсудят ключевые вопросы развития евразийского пространства. В повестке - укрепление экономических связей, внедрение новых технологий, а также дальнейшая деятельность ОДКБ и ее роль в обеспечении региональной стабильности. Итогом этой работы станут предложения для Евразийской хартии многообразия и многополярности.