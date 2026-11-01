В белорусско-американских отношениях наметились существенные сдвиги, что демонстрирует решение США разрешить возобновить сотрудничество Boeing с "Белавиа".

"В Вашингтоне пришли к пониманию, что политика санкций и изоляции, попытки оказывать давление, говорить языком ультиматумов - все это провалилось и ни в коей мере не способствует установлению добрых и доверительных отношений между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами. А эти отношения для нас жизненно необходимы, поскольку Трампу предстоит решать очень серьезные вопросы европейской безопасности, в частности, вопросы российско-украинского конфликта. Без Республики Беларусь решить эти вопросы будет крайне затруднительно. Белорусское государство уже стало каналом переговоров Вашингтона с Москвой. Все, что сейчас происходит, и те договоренности, которые достигнуты между Вашингтоном и Москвой, были бы невозможные без участия Минска. Поэтому для нас отношения с Республикой Беларусь являются не просто важными, а критическими, поскольку именно она может сыграть огромную роль в евразийской безопасности", - отметил политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США Стив Самарин.