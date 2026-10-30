Стив Самарин: Беларусь никогда не оставалась равнодушной к страданию и боли

Участие Беларуси в гуманитарной операции в Алешках - это очередное подтверждение настоящей миротворческой позиции страны. Мнение эксперта.

Стив Самарин, политолог (США): "Белорусский народ никогда не оставался равнодушным к страданию и боли чужих людей. Тем более в данном случае в Алешках, ведь это соседи Республики Беларусь. Поэтому и неудивительно стремление белорусского народа и руководства оказать помощь пострадавшим. И сегодня Соединенные Штаты и Республика Беларусь работают вместе. Наша первая леди еще в мае проявила инициативу и вышла с этим предложением оказать помощь. Рука помощи, протянутая белорусским народом, - это не просто символ, это действительно серьезная поддержка людей, которые оказались в столь сложном положении".