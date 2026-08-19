Стив Самарин: Мир изменился - в Вашингтоне этого пока не заметили

США десятилетиями добиваются от Ирана не договоренностей, а полной капитуляции, и это противостояние будет продолжаться еще очень долго.

Стив Самарин, политолог (США):

"Соединенным Штатам не нужны переговоры, не нужен компромисс, нужна капитуляция Ирана. Иран предлагает и открыть свои объекты для инспекций, и идти на любой разумный компромисс. Иранское руководство на протяжении десятилетий и сейчас показывает свою готовность. Но дело в том, что и администрации Дональда Трампа, и всем предыдущим администрациям не нужен компромисс. Им нужен тот самый Иран, который был до иранской революции, когда он управлялся из Соединенных Штатов".

Америка не хочет компромисса, не хочет мира, она хочет полной капитуляции Ирана и восстановления того режима, который существовал раньше, выразил уверенность аналитик. "На это ни иранское руководство, ни тем более иранский народ пойти не могут, поэтому компромисс не будет достигнут. Мы идем вверх по лестнице эскалации. Она будет продолжаться. Будут имитации мирных переговоров, будут садиться за стол, потом будут наноситься удары", - подытожил политолог.