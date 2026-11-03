Стив Самарин: Встреча Трампа и Лукашенко может состояться в ближайшее время

На полях международного форума политический комментатор из США Стив Самарин, участник проектов Республиканской партии США, поделился мнением о заявлении Александра Лукашенко, отношениях Дональда Трампа с Минском, украинском конфликте и промежуточных выборах в США.

Центральной темой разговора стала оценка роли Трампа в предотвращении третьей мировой войны и прогноз о возможной встрече двух лидеров. Самарин также высказался о "глубинном государстве", фальсификациях и досрочном голосовании.

Александр Лукашенко на конференции заявил, что благодаря Дональду Трампу, несмотря на отдельные шероховатости, пока удалось избежать третьей мировой войны. По словам Стива Самарина, это очень высокая оценка. "Президент Лукашенко об этом заявил прямо, что благодаря Дональду Трампу сейчас мы не ввязались в третью мировую войну, не развязали ее", - сказал гость. Он добавил, что Трамп действительно делает все, что в его силах, чтобы избежать третьей мировой войны, пока ему это удается.

Самарин уверен, что встреча двух президентов обязательно состоится. "Я почти не сомневаюсь, что она будет в самое ближайшее время", - сказал он.

По словам эксперта, Трамп неоднократно говорил об уважении, которое он испытывает к белорусскому Президенту, его политическому опыту и влиянию. Для американского президента, считает Самарин, важно встретиться с белорусским лидером для обсуждения вопросов безопасности в Европе.

Аналитик также заявил, что Беларусь - практически единственное независимое европейское государство. Остальные государства, по его мнению, сдали свою независимость и суверенитет Вашингтону и находятся под влиянием не Трампа, а деструктивных сил, которые устраивают в Европе хаос. Трамп, добавил Самарин, пытается это преодолеть, а Беларусь может вместе сражаться против этого дипстейта.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о конспирологической группе. По его словам, это чиновники, которые саботируют решения Трампа, сидят на своих местах по 10, 20 и 30 лет и имеют механизмы, позволяющие противостоять хорошим инициативам. У них есть и финансовый, и политический интерес, влияние и власть, признал гость. Однако против Трампа, по оценке комментатора, им пока не удается действовать эффективно.

Самарин подчеркнул, что Трамп твердо взял курс на восстановление отношений с Республикой Беларусь. Он не всемогущ и не может росчерком пера воссоздать все, что было разрушено прежней администрацией, но последовательно идет к этой цели.

Пока Трамп остается президентом Соединенных Штатов, он продолжает обладать колоссальной властью и настроен восстановить доверие между Беларусью и США, заявил Самарин.

Эксперт сказал, что нисколько не сомневается в словах белорусского Президента, когда он сказал о возможности окончания войны в Украине в ближайшие несколько месяцев. "Если он сказал, так и будет", - заявил Самарин

Кампания перед промежуточными выборами в США оказалась крайне скандальной. Наблюдателей ОБСЕ не пустили, есть подтасовки и голосование по почте. Самарин отреагировал с иронией на обещание Трампа дать миллион долларов тому, кто схватит за руку фальсификатора. Если Трамп будет выплачивать миллион каждому, то миллионеров в США серьезно прибавится, и страна, возможно, станет чемпионом по миллионерам.

При этом он признал, что нарушения были, есть и будут, как и фальсификации. Вопрос только в масштабах и в том, смогут ли они изменить ситуацию в колеблющихся штатах.

Аналитик подчеркнул, что досрочное голосование длится около месяца, причем в разных штатах по-разному. Сюда также присоединяются местные выборы и выборы губернаторов. Самарин назвал досрочное голосование лазейкой для фальсификации и предположил, что страна увидит достаточно серьезные фальсификации, а миллионеров завтра прибавится очень много.