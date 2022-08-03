Стив Самарин: Белый дом жертвует благополучием своих граждан и раздает деньги направо и налево

Администрации Байдена плевать на людей, плевать на свое население. Их лоббирует военно-промышленный комплекс, который, конечно, сейчас ликует. Администрация готова отправлять эти миллиарды долларов на Украину, которые на Украину в общем-то и не доходят, а оседают здесь, в военно-промышленном комплексе. Украинское руководство по поводу и без повода консультируется с Соединенными Штатами, a Джо Байден приезжал еще тогда на Украину дирижировать военным переворотом. Неудивительно, что сейчас они получают разведданные в США. И, разумеется, консультируются по каждому поводу, поскольку на более чем 100 % зависят от Соединенных Штатов. Понятное дело, что руководство (настоящее руководство Украины) находится не в Киеве, а здесь у нас, в Вашингтоне. Правда, к счастью, скоро это закончится. В ноябре он потеряет и одну, и другую палату парламента. А пока мы отправляем миллиарды долларов, не имея на это абсолютно никакой возможности - то есть, в ущерб своему народу, в ущерб своим детям.

Стив Самарин, политолог (США)