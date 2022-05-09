Стив Самарин: Россия и Беларусь являлись основными силами, которые сломали хребет фашизму

Что касается России и Беларуси, то, конечно, эти страны являлись основными силами, которые сломали хребет фашизму. Республика Беларусь вообще первой приняла на себя этот страшный удар и за свободу не только свою, за свободу той же Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и других стран заплатила таким количеством белорусской крови. Хорошей исторической памяти я бы хотел пожелать всем потомкам победителей, помните об этом. Беларусь заплатила колоссальную плату за свободу. Беларусь поистине свободная и независимая страна. Очень многим хочется, чтобы Беларусь стала послушным сателлитом. Этого никогда не будет. Белорусский народ всегда будет свободным, независимым. Я бы хотел пожелать беречь эту независимость, беречь эту историческую память, помнить, какой ценой эта независимость была приобретена, и не отдавать ее никому ни под каким видом.

Стив Самарин, политолог (США)