Стив Самарин: Западу не нужна сильная Украина

Сложившаяся военно-политическая обстановка вокруг Украины результат неравной дружбы нашей южной соседки и коллективного Запада, который на самом деле никогда не был заинтересован в сильном и процветающем украинском государстве.



Такое мнение нашему телеканалу высказал американский политолог. По мнению эксперта, так называемые партнеры Незалежной оказывают стране поддержку только на словах. В действительности же, страна осталась в одиночестве.



Стив Самарин, политолог (США):

Для Украины, конечно, это урок. Они должны были извлечь его еще раньше, непонятно на что они рассчитывали. Никогда и никому Запад не помогал. Руководство нашей страны заявляло много раз, что у нас нет друзей. У нас есть постоянные интересы, поэтому рассчитывать на какую-то действительно помощь - это абсурд. Не нужна Штатам, Германии и Франции сильная Украина, нужен сильный инструмент для сдерживания России. Украина купилась на это и вполне подходит для того, чтобы ее как инструмент использовали. Кто от этого пострадает? Исключительно Украина и ее народ. Я думаю, что и это для нее должно быть уроком. Никто не бросился защищать Киев, никто не бросился помогать Украине. Да разговоров будет много, реально же дел не будет. Да и санкции не будут реальными.