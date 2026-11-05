Сто лет кузнице офицерских кадров: военный факультет БГУ отмечает юбилей

Военный факультет БГУ отмечает вековой юбилей. Он прошел путь от военной кафедры до современного, динамично развивающегося структурного подразделения ведущего вуза страны. За сто лет эта кузница кадров подготовила тысячи офицеров, которые с честью выполняют воинский долг.

Сегодня подготовка защитников Родины в БГУ ведется по пяти ключевым направлениям. Выпускники факультета востребованы в войсках радиационной, химической и биологической защиты, в подразделениях навигационно-топографической службы, а также в таких стратегически важных сферах, как международные отношения, правоведение и криптография.

Андрей Бахарь, начальник военного факультета БГУ: "Основной принцип - это движение вперед, саморазвитие, стремление стать лучше с каждым днем, это постижение не только азов науки, но и человеческой мудрости, быть действительно настоящим защитником Отечества, расти в плане профессионализма, в плане своего становления и быть достойным гражданином Республики Беларусь".

В основе обучения - дисциплина, профессионализм и ответственность. Особое внимание уделяется преемственности поколений. Уважение к воинскому долгу, любовь к Родине и верность выбранной профессии - то, что объединяет здесь всех. К слову, в честь знаковой даты курсанты, офицеры и ветераны высадили памятную аллею на территории факультета, заложив живой символ связи прошлого, настоящего и будущего.

"Я обучаюсь на первом курсе военного факультета Белорусского государственного университета, специальность "международные отношения в информационной сфере". Решила выбрать данный факультет и данную специальность, потому что, мне кажется, что роль офицера в наши дни очень важна, в том числе и международные отношения. Сейчас это очень актуальная тематика, и мне кажется, поступив на этот факультет, я смогу реализовать себя и свой потенциал", - поделилась курсант военного факультета БГУ Арина Никанович.

В знак глубокого уважения к заслугам коллектива вековой юбилей отметили праздничным концертом и торжественной церемонией награждения лучших специалистов в сфере военного образования.

Андрей Король, ректор БГУ: "Огромный пласт культуры, огромный пласт истории университета, который влияет на подготовку, на мировоззрение выпускников военного факультета, является гарантом того, что мы готовим тех курсантов, которые обладают не просто всеми необходимыми навыками военной подготовки, но и, прежде всего, мировоззрением, определенным культурным пластом".

Сто лет для военного факультета БГУ - это мудрость поколений и неизменное качество подготовки офицерских кадров. Пройдя сквозь целый век, факультет остается прочной опорой суверенитета и независимости нашей страны.