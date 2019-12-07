Сто белорусских компаний представили в Минске свои социальные проекты

Международные принципы корпоративной ответственности набирают все большую популярность среди представителей крупного и малого бизнеса. Среди успешно реализованных в этом году - проекты "Тихие кассы" и "Старший специалист" по трудоустройству людей с нарушением слуха, а также пожилого возраста. Минский тракторный завод уже много лет принимает на работу людей с ограничением слуха. А в столичной гостинице трудоустроен работник с синдромом Дауна.

Надежда Сербиненко - о важных социальных инициативах деловых людей.



Социально ответственный бизнес - это тренд, который набирает популярность. Компании стремятся приносить пользу обществу и тем самым создают собственный правильный имидж.

Инклюзивный проект запущен в Минске и еще нескольких городах - "Тихая касса". Люди с нарушением слуха, наравне с остальными кассирами, обслуживают покупателей.

Еще один социальный проект, который реализуется в Минске, называется "Старший специалист". Его суть в том, что сеть аптек принимает на работу специалистов пенсионного возраста - 55 плюс. Обязательные требования к кандидатам - это желание учиться и также делиться собственным опытом.

В это сложно поверить, но Злате 60 лет. И на свою новую работу - администратором аптеки - она устроилась после участия в конкурсе.

350 человек с нарушением слуха работают на Минском тракторном заводе. Устроиться на МТЗ можно и без высшего образования, а тонкостям профессии обучают прямо на месте.

Это еще один пример инклюзии на практике. Василий - уникальный в своем роде официант. Он единственный официально трудоустроенный инвалид с синдромом Дауна. Инициативу - принимать необычных работников - привез предыдущий менеджер отеля, датчанин. Практика прижилась.

Решить давнюю проблему с трудоустройством должен новый закон "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Его проект, внесенный Минтруда и соцзащиты, сейчас на рассмотрении в парламенте. Суть закона: крупные предприятия, с коллективом от 100 человек, должны будут выделять квоты на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. В обязательном порядке.



