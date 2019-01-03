100 лет БССР. Андрей Громыко

О человеке, которому посвящен сегодняшний эпизод цикла АТН "100лет БССР", можно было бы снять не один триллер из жизни закулисья мировой политической сцены. Ведь с его именем напрямую связаны многие ключевые решения, повлиявшие на глобальный 20-ый век. Но, вспоминая Андрея Громыко, как и других героев, нельзя не задуматься. Он и все они, прежде всего, простые белорусы, судьбы которых определила и объединила общая непростая история - история БССР. О нашем самом главном советском дипломате прямо сейчас.