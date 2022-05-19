ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сто самых активных октябрят Минска стали пионерами

Накануне 100-летияпионерии минский Дворец детей и молодежи организовал "Эстафету поколений". Праздник объединил более 800 активных школьников, взрослых лидеров и ветеранов движения.

Символично, что в предпраздничный день сто самых активных октябрят белорусской столицы стали пионерами. Кроме того, на территории у Дворца детей и молодежи высадили рябиновую аллею.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все