Сто самых активных октябрят Минска стали пионерами

Накануне 100-летияпионерии минский Дворец детей и молодежи организовал "Эстафету поколений". Праздник объединил более 800 активных школьников, взрослых лидеров и ветеранов движения.

Символично, что в предпраздничный день сто самых активных октябрят белорусской столицы стали пионерами. Кроме того, на территории у Дворца детей и молодежи высадили рябиновую аллею.