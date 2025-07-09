3.77 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Стоимость обучения останется на прежнем уровне - Иванец
Сегодня государство создает все необходимые условия для тех, кто хочет получить качественное высшее образование. Об этом журналистам заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец, комментируя вопрос о стоимости обучения в вузах и колледжах страны, сообщает БЕЛТА.
"Мы практически два года не поднимали стоимость обучения, и на этот учебный год принято решение сохранить его на том же уровне. Это касается как учреждений среднего специального, так и высшего образования. Сегодня государство создает все необходимые условия для тех, кто хочет получить качественное высшее образование. И каждый молодой человек, который окончит обучение на платной форме, по своему желанию сможет получить статус молодого специалиста, первое гарантированное рабочее место, чтобы состояться как профессионал", - подчеркнул Андрей Иванец.
Министр отметил, что сейчас в вузах горячая пора - идут вступительные экзамены у абитуриентов-целевиков. "Очень скоро - с 12 июля - начнется прием уже для поступающих по общему конкурсу на бюджетные места. До 1 августа продлится прием для поступления на платную форму получения образования. Хотел бы отметить, что сегодня в нашей стране прием и на бюджет, и на платную форму полностью соответствует потребностям экономики в кадрах, в которых нуждается наша страна", - проинформировал руководитель образовательного ведомства.