Стоимость обучения останется на прежнем уровне - Иванец

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Сегодня государство создает все необходимые условия для тех, кто хочет получить качественное высшее образование. Об этом журналистам заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец, комментируя вопрос о стоимости обучения в вузах и колледжах страны, сообщает БЕЛТА.

"Мы практически два года не поднимали стоимость обучения, и на этот учебный год принято решение сохранить его на том же уровне. Это касается как учреждений среднего специального, так и высшего образования. Сегодня государство создает все необходимые условия для тех, кто хочет получить качественное высшее образование. И каждый молодой человек, который окончит обучение на платной форме, по своему желанию сможет получить статус молодого специалиста, первое гарантированное рабочее место, чтобы состояться как профессионал", - подчеркнул Андрей Иванец.