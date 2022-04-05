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Стоимость, качество, сроки, ответственность - формула эффективной работы системы ЖКХ
Чистота и порядок в стране - бренд, который надо поддерживать. Вопросы ЖКХ сегодня обсуждают во Дворце Независимости. Работа коммунальных служб - одно из приоритетных направлений и на постоянном контроле главы государства. Как работает отрасль, наглядно видит каждый из нас, по сути, это витрина качества жизни в любом государстве. А по качеству услуг ЖКХ люди оценивают работу в целом: не доработали - обязательно будет критика, зачастую и преувеличенная.
Что население волнует, обращения граждан - на рабочем столе, в том числе и у Президента. Каждая пятая претензия касается именно работы коммунальных служб.
Значительное количество претензий касается капитального ремонта домов.
По словам Александра Лукашенко, больше всего людей возмущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и как итог - некачественно проведенные работы.
"Как это часто вжизни бывает: пришли, разворотили крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали, - заметил глава государства.- Люди жалуются. Я, когда вижу подобное втелевизоре, уменя кровь закипает вжилах. Ядумаю: нувыже чиновники, увасже крыша нетечет. Женщина рассказывает, что вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги, этоже обычно простые люди, аназавтра потекла крыша. Как можно жить втакой квартире? Значит надо сделать так, чтобы неповадно было", - потребовал Президент.
Актуальный вопрос для этого сезона - озеленение.
Здесь тоже есть недочеты, которые надо исправлять - везде, а не напоказ на отдельных участках.
Не все гладко и с озеленением. Не единичны факты, когда саженцы закупили, высадили, но они умерли. Как будто мы не умеем деревья высаживать. Хотя да, не умеем, разучились. Хотелось бы, чтобы в течение этого года вы научились это делать. И не только деревья понатыкать куда попало, а с умом посмотреть, может там розарий какой-то разместить. Может, кроме роз у нас еще какие-то цветы приживаются и произрастают.
Глава государства привел в пример, как делается в Китае. "Очень хотел бы, чтобы не только в Минске, но на территории всех наших городов и поселков был такой порядок, чтобы чувствовалась забота человека о том уголке, где ты живешь, - подчеркнул он. - При этом знаю, что многие люди и сами готовы благоустраивать эти территории и дворы. Надо их организовать".
Президент объяснил, что когда человек живет на 10-м этаже, ему очень сложно и лопаты, вилы и грабли хранить. "Поэтому в нужный момент нужно обеспечить инвентарем, посадочным материалом людей, построить и впереди пойти. Тогда будет толк. Я не зря на это обращаю внимание. Хотелось бы, чтобы вы меня услышали. Это касается разного рода придорожных полос, откосов и так далее. Жалко смотреть на рабочих, когда они два-три раза в год кувыркаются на откосах 100 м, обкашивая эту траву. Неужели там нельзя высадить вечнозеленые елку, сосну, можжевельник, тую вдоль дорог, чтобы меньше ухаживать и тратить бешеные деньги на уход за этими территориями. Не хотелось бы, чтобы вы, услышав меня, высадили эти деревья вдоль трассы, по которой я каждый день перемещаюсь", - сказал Александр Лукашенко.
Формула эффективной работы ЖКХ
Стоимость, качество, сроки, ответственность - формула для эффективной работы системы ЖКХ. Важное решение совещания - перераспределение полномочий. Проблемы лучше видят руководители на местах, поэтому у них будет больше инструментов для решения. За высшим уровнем власти - задачи и контроль, исполнителям - возможности. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал журналистам о планах по озеленению столицы.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
У нас очень серьезные наработки на весенний период по озеленению. Мы отработали со всеми районами города, было проведено заседание исполкома, на котором прошла защита районов по озеленению. Разработаны альбомы, планы-графики, подготовлен соответствующий посадочный материал.
Критика и в адрес организации работы с отходами. Поднимались проблемы капремонта, деятельности службы 115, а также факты беззакония товарищества собственников.
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