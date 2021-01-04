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Стоимость квадрата. Столичные квартиры дешевеют
Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,3 процента, в итоге 1302 доллара стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы снизилась незначительно - на 0,1 процента - 1332 доллара его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 30 долларов.
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