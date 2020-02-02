Стоимость шенгенских виз увеличивается до 80 евро

Сегодня вступает в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС. Кроме поднятия пошлины, он предусматривает подачу документов за 6 месяцев до поездки. Для Беларуси данная процедура будет временной - только до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима, после чего стоимость снизится до 35 евро. Это позволит принимать решение об их выдаче максимум за 10 дней. Белорусы в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора. Также будет проще получить ее на более длительный срок.



