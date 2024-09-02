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Стоимость "свидания" составляла от 50 до 120 рублей: житель Могилева задержан за сутенерство
За сутенерство задержан житель Могилева. 26-летний парень использовал свою знакомую для оказания интимных услуг. Мужчина искал клиентов в соцсетях и мессенджерах, вел с ними переписку, а договорившись, высылал информацию о месте и времени встречи, а также предоставлял свою квартиру, где гостей ждала 25-летняя девушка.
Стоимость "свидания" составляла от 50 до 120 рублей, с которых сутенер получал свой процент от сделки. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию и вовлечение в занятие проституцией.
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