ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стоимость "свидания" составляла от 50 до 120 рублей: житель Могилева задержан за сутенерство

За сутенерство задержан житель Могилева. 26-летний парень использовал свою знакомую для оказания интимных услуг. Мужчина искал клиентов в соцсетях и мессенджерах, вел с ними переписку, а договорившись, высылал информацию о месте и времени встречи, а также предоставлял свою квартиру, где гостей ждала 25-летняя девушка.

Стоимость "свидания" составляла от 50 до 120 рублей, с которых сутенер получал свой процент от сделки. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию и вовлечение в занятие проституцией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все