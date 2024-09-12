Стоит ли бить тревогу, если ваш ребенок оказался квадробером?

Квадробинг - новое направление среди подростков - стремительно набирает обороты по всему миру. Квадроберы знают все тонкости жизни котов, собак, лис и других животных. Стоит ли бить тревогу, если ваш сын или близкий оказался квадробером? ( Подробнее в видео)

Повторять повадки лисицы 12-летняя Лиза училась около месяца. Прыжки, походка, бег - изучить манеры хищника оказалось несложно, а вот повторить грациозность - та еще проблема.

"Примерно месяц училась, нужно было правильно маленький прыжок делать. Потом выше, выше и в конце сделать толчок. У меня крепкие руки, я занимаюсь цирковым искусством, поэтому мне легко сделать", - рассказала квадробер.

В семье у Екатерины сразу два квадробера, и обе лисы. Мама с радостью поддерживает новое увлечение девочек. В школе и спортивном центре такому не научат.

Екатерина Шоломицкая, мать квадроберов:

"Младшей дочери всегда нравились разные кошачьи: леопарды, гепарды, львы. Она любила их рисовать, лепить, ей нравилось подражать их походке и нравилось бегать. Любила хвост какой-нибудь прицепить. В мае этого года мы узнали, что есть такие дети, которые таким занимаются, то есть любят бегать, как котики, собачки - с хвостиками, с ушками, и мы начали готовиться".

Слово "квадробинг" сегодня на устах у многих. Ролики с малолетними детьми в образе котов, собак и лис то и дело появляются в интернете. Растущую популярность вмиг подхватили СМИ и маркетологи. Одни регулярно подогревают интерес к новой субкультуре, другие увеличивают рост продаж: адаптируют атрибутику, производят еду в стиле корма для животных, организуют дрессировку и выгул людей в масках и даже создают секции.

Секции по квадробингу? Нет, вам не послышалось! Это уникальный проект, где каждый может проявить свои таланты и креативность, перевоплотившись в собачку, кошечку или даже лягушку.

Маргарита Крыжановская, психолог, магистр психологии:

"Если мы говорим о дословном переводе, то квадробика - это аэробика на четвереньках. Это своеобразные упражнения, то есть это в основном просто про движение детей. Почему она так цепляет детей? Потому что, с одной стороны, здесь элементы ролевой игры, то есть ребенок подражает животному, с другой стороны, все-таки есть физическая активность. Ну и конечно способ самовыражения. Это тоже для подростков очень важно".

Куда приведет этот мейнстрим, сказать сложно. Как и невозможно ответить, во что превратится новое увлечение подростков. Предвидеть развитие событий - задача психологов. Понимать, откуда ноги растут и с чем придется столкнуться в будущем - работа на опережение.

Владислав Аксинович, гипнолог психологического центра:

"Зачастую нарушается тонкая грань, когда игра начинает выходить за рамки нормального поведения и начинается уже девиантное поведение, когда ребенок уже может кого-то укусить, ударить и т. д. Из-за чего это происходит? Может быть много причин, одна из основных - отсутствие внимание к этому ребенку".

Екатерина Шоломицкая, мать квадроберов:

"Когда ребенок пытается просто креативно себя проявить, он не считает себя котом - это нормально. А есть фурри, которые реально пытаются жить как коты, лазить как коты, кидаться на других, кусаться. Если честно, такого не встречала, но я к этому, конечно же, отношусь плохо. Любую ситуацию можно довести до абсурда".

Может ли квадробер перейти в эту стадию, сказать сложно. Но психологи предупреждают: если грань пройдена - обращайтесь за помощью.

Владислав Аксинович, писатель, гипнолог психологического центра:

"Поведение становится абсолютно девиантным расстройством. Это все перерастает в серьезные психические заболевания, дальше вполне может дойти даже до шизофрении".

Пока это теория. На практике в Беларуси никто еще не лечил квадробера. Явление молодое, и запущенных состояний не было.

С осторожностью следят за новым веянием в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что само по себе движение не запрещено. Но за порчу имущества или нападения на людей или животных последует наказание.

Михаил Мануилов, начальник отдела прокуратуры города Минска по надзору за исполнением законодательства несовершеннолетних и молодежи:

"Фактов привлечения к ответственности квадроберов в городе Минске не зафиксировано. Вместе с тем в связи с распространением данного явления хотелось бы напомнить и родителям и детям о правовых последствиях нарушения общественного порядка, оскорблений, иных действий, нарушающих общественный порядок, деятельность организаций, спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу".

Такие действия, по словам правоохранителя, являются административным правонарушением - мелким хулиганством и влекут за собой административную ответственность.

"Когда хулиганское действие сопряжено с повреждением чужого имущества (например, квадробер поцарапал кузов) либо причинением насилия похожему (он в результате действий квадробера получил телесное повреждение), то такие действия влекут за собой уже уголовную ответственность за хулиганство", - пояснил Михаил Мануилов.