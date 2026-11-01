Минск - этот город не раз менял свой облик. Сегодня он продолжает застраиваться и расти вверх. Но если вернуться назад во времени, то станет очевидным, что это место хранит немало тайн, скрытых от глаз обывателей.

На протяжении веков границы Минска менялись. И где сегодня располагаются оживленные улицы, некогда располагались старинные некрополи. Какие тайны навсегда запечатаны в минской земле? Почему в 19-м веке некрополи, мягко говоря, попросили на выход за черту города? Правда ли, что Минск полностью возводился на костях? Об этом рассказали в "Специальном репортаже".

Эта история начинается со столичного замчища. Укрепленное поселение, откуда когда-то и взял свое начало Минск. К середине XX столетия этот исторический адрес практически полностью исчез с карты города, уступив место советской застройке. Сразу после войны, пока вся страна поднимала столицу из руин, на замчище зашли археологи под руководством Василия Тарасенко. Раскапывая фундамент недостроенного древнего храма на территории бывшего замка, ученые обнаружили настоящий подземный клад - более 20 древнейших захоронений.

Одно из них стало настоящей находкой и получило известность как минская княжна. Сенсация в том, что погребение дошло до XX века практически нетронутым. Гробница попала в руки исследователей в первозданном виде - экспонат, достойный музейного пространства. Сразу после раскопок скелет был передан на хранение в Институт истории. А часть артефактов сегодня хранятся в Археологическом музее Минска.

quote Девушка, которая была похоронена в 15-16 лет, в этом захоронении лежала, как живая. Согласно мистической истории, кто-то нехороший на нее посмотрел, и она якобы рассыпалась под этим дурным взглядом. Но это, конечно же, мифы и легенды. Евгения Стальмахова, завотделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска

"Мы точно знаем, что захоронение принадлежало молодой женщине. На фотографии видна ее интересная прическа из кос, уложенных вокруг головы. Поверх прически ткань полотняного переплетения, редина. Из такой ткани еще в XIX веке ткали рушники на свадьбу и на похороны. И вообще сам головной убор вместе с очельем на бересте указывает на свадебный характер этого захоронения", - добавила она.

К слову, старейший погост столицы преимущественно духовного звания. Большая часть найденных захоронений принадлежала священнослужителям.

В ходе раскопок исследователи наткнулись на текстильный раритет - 4 м шерстяного полотна прямиком из XII столетия. Ритуальный саван - вещь, казалось бы, обреченная на тлен, обрела второе рождение. С этим чудом колоссальный, почти затворнический труд. Реставратор Яна Житкевич на протяжении нескольких лет буквально по нитям восстанавливала артефакт.

Евгения Стальмахова:

"Это свидетельство того, что на замчищах хоронили непростых людей. Скорее всего, это покрывало заграничного производства, довольно дорогостоящее. В захоронениях чаще всего мы видим металлическую фурнитуру, которая хорошо сохраняется. Какие-то фрагменты ткани могут попадаться, но такой большой кусок ткани редко можно встретить".

Переломным моментом стал конец XVIII века, когда Минск вошел в состав Российской империи. Тогда же была проведена масштабная погребальная реформа. Вековая традиция хоронить усопших на погостах у городских храмов оказалась под запретом. Кладбищам пришлось менять прописку. Чтобы не разжигать межконфессиональные споры, городские власти выделили представителям разных вер новые участки земли для погребений.

В ходе масштабного расселения было образовано сразу несколько некрополей, так католикам предложили территорию на Кальварии, униатам на Золотой Горке, а православным на территорию предместья Переспа.

Был в Минске и лютеранский погост. Стоит сказать, что лютеран в столице было немного, лишь несколько десятков человек. В XIX веке они добились разрешения открыть собственное кладбище, которое расположилось на современной улице Карла Либкнехта. К слову, поначалу немцев-католиков хоронили на католических кладбищах, а уже после революции 1917 года такие ограничения сняли. И на лютеранском погосте последнее пристанище находили как католики, так и православные.

"Это были зажиточные люди, в основном купцы, предприниматели. Они попросили городские власти разрешения об основании собственного кладбища за городом, - рассказал старший преподаватель БГЭУ, исследователь Минска Иван Сацукевич. - Оно было закрыто, снесено где-то в 1970-е годы, но сейчас там установлен памятный знак об истории этого кладбища".

Сегодня о некогда существовавшем Сторожевском некрополе свидетельствует лишь храм святой равноапостольной Марии Магдалины. Но когда-то, в самом исходе просвещенного XVIII столетия это кладбище возникло в ответ на масштабную погребальную реформу, строго предписавшую выносить места упокоения за пределы городской черты.

quote У церкви Марии Магдалены находится брама, которая является как раз-таки и брамой исторического кладбища. Уже в начале XX века места не хватало, начали хоронить людей даже перед главными воротами. Поэтому на этой (при храме - прим. ред.) территории, даже под стоянкой похоронены люди. Юрий Тамкович, краевед, исследователь Минска

Сторожевское кладбище, ставшее последним адресом для тысячи христиан, закрыли в 1930-е годы, а уже после войны погост и вовсе был ликвидирован. К слову, именно это место хранило, пожалуй, наиболее древние свидетельства минувших эпох. Оно по своей исторической монументальности и возрасту надгробий представало куда более внушительным, нежели знаменитое Военное кладбище, уступая последнему, ну, разве что в строгой парадности воинских мемориалов.

А теперь перейдем к храму Святого Роха на Золотой Горке. Сейчас это центр Минска, но еще в XIX веке это была слепая окраина, где хоронили католиков и униатов. В 1839 году здесь, после ликвидации унии, хоронили лишь католиков.

Правда, в 1840-м погост стал расширяться. Но причина на самом деле прозаична и страшна. Все дело в том, что в Минск пришла холера, и затяжные эпидемии просто вынудили местные власти выделить землю под санитарные зоны для инфицированных. Именно поэтому выросший здесь каменный храм, который возвели в 1864 году, осветили в честь Святого Роха, который, как известно в католической традиции, защищает от мора и чумы.

Город продолжал расти, и в 1893 году кладбище было официально закрыто. Правда, первые и вторые мировые войны все-таки смогли внести свои корректировки. Сюда свозили в спешном порядке жертв немецких бомбардировок. Но уже в послевоенное время буквально катком по этому месту прошли советские бульдозеры. Часть погоста была отдана под площадь Дворца искусств, а вторая часть - под жилые дома.

Были на территории Минска и иудейские некрополи. Не много кто знает, что современная территория стадиона "Динамо" буквально стоит на костях. До середины XIX столетия там хоронили евреев. Однако со временем кладбище оказалось переполнено, и в первой половине XIX века городские власти приняли решение закрыть погост, отдав территорию под городскую застройку.

Точка в этой истории не была поставлена. Городские власти взялись за новый проект и отвели под еврейское захоронение уже другую локацию. Сегодня это территория университетского городка БГУ.

Однако век некрополя оказался недолгим - всего 40 лет. Погост стал жертвой масштабной градостроительной ошибки. А все дело в том, что в 1871 и 1873 годах через Минск прошли важнейшие железнодорожные пути. И Некрополь не смог вписаться в градостроительный ландшафт урбанистического города.

Иван Сацукевич:

"Понятное дело, что провести железную дорогу и установить вокзал в пределах города было невозможно по естественным причинам: надо было выкупать участки, разрушать городские строения. Поэтому железную дорогу максимально близко подвели к городу. Где-то в километре от окраины построили вокзалы. И оказалось, что новое еврейское кладбище находится между окраиной города и новопостроенными вокзалами железных дорог. А стоимость земли частной собственности в Российской империи, не забывайте, взлетела до небес на эти участки, а там только что открытое кладбище".

Тогда местные власти спешно приняли решение законсервировать и это кладбище. Правда, сразу сносить его не стали, просто обнесли каменным забором от лишних глаз. А для иудейской общины Минска предложили территорию на западной окраине города.

Пожалуй, один из самых расхожих мифов, которые сегодня можно услышать от городских сказочников, что Минск стоит на костях. Мол, куда ни ступи, под слоем асфальта скрыты древние захоронения.

Однако архитектурная и культурная ДНК города развивались по совершенно иным законам, где памяти всегда отводилось особое место. Но почему и сегодня карты старых некрополей спорят с народной фантазией?

"На территории старого города Минска появлялись места вокруг храмов, где захоранивались минчане. Единственная конфессия, которая обладала отдельным кладбищем за городом, была иудейская. Но евреи в Минске проживали лишь с XVI столетия, то есть около пяти веков. Понятное дело, что много минчан было захоронено, но общая территория этих захоронений совершенно невелика в сравнении, например, с общей площадью современного города Минска", - отметил старший преподаватель БГЭУ.

"Я думаю, что это всего лишь 1 % территорий, который мы можем называть действующими или бывшими кладбищами в современном Минске. И после этого заявлять о том, что город стоит на костях, абсолютно неправильно", - отметил Иван Сацукевич.