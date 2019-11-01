Несмотря на сегодняшние сложности на дороге, завтра погода порадует: столбик термометра все выходные будет держать плюсовые показатели. В воскресенье синоптики обещают даже плюс 10, однако в ночные и утренние часы будет пасмурно. В начале следующей недели тепло в Минске и Минской области сохранится - ожидается 13-15 градусов выше нуля.



Подробный прогноз погоды на 2 ноября.

