Столбцам - 425! Город с размахом празднует юбилей

Столбцы впервые отмечают большой юбилей. Городу на Немане - 425! Дело в том, что точную дату историки определили лишь полтора года назад. Поэтому этот документально верный день рождения Столбцы празднуют с размахом. На центральном бульваре - яркое масштабное шествие. Тысячи жителей - представители предприятий, спорта, деятели культуры - прошли по городу под аккомпанемент духового оркестра. Равнодушными не остались даже те, кто остался дома. Зрители толпились в окнах и на балконах своих домов.