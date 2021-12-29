Столбцовская центральная районная больница перешла на доковидный режим работы

Обновление затронуло и Столбцовскую центральную районную больницу. Здесь открылся межрайонный травматологический центр. Новые возможности клиники позволят оказывать пациентам качественную медпомощь. Сама больница перешла на доковидный режим работы. Чем сейчас укомплектован центр - знает Дарья Рачко.

Это Стобцовская центральная районная больница. Здесь в 4 волну пандемии из 8 корпусов под ковид отдали 5. За это время медики пролечили более 800 человек.

Выход из красной зоны

К четвертой волне клиника была готова: респираторами, медицинскими перчатками и лекарствами запаслись и успели быстро развернуть коечный фонд. Сейчас больница уже вернулась к привычному режиму работы. Из 150 коек остались 6 реанимационных, занятые коронавирусными больными.

Плановая помощь в стационаре

Впрочем, плановую помощь не останавливали. Сил и рук хватает, поэтому продолжали работать дневные стационары, при необходимости выезжали и домой. Врач общей практики Игорь Упынин из инфекционного блока в свой кабинет вернулся недавно - ведет амбулаторный прием пациентов.

Вакцинация от COVID-19

Сам Игорь болел коронавирусом еще в первую волну. Говорит, было тяжело, и потому "играть в русскую рулетку" не хочет - привился. Действительно, испытывать судьбу опасно. Это понимают и пациенты больницы. Темпы вакцинации в клинике стремительно растут - сделали прививку 52 % населения.

Новый межрайонный травматологический центр

В больнице делают все для комфорта пациентов. Накануне дополнительно на базе Столбцовской ЦРБ открыл двери межрайонный травматологический центр. Здесь есть все для оказания квалифицированной помощи: 30 коек, процедурный кабинет, гипсовая и перевязочная, безбарьерная среда, ванная комната и столовая. Центр укомплектован медиками-травматологами первой высшей категории, поэтому недостатка кадров нет. Для тех, кто еще учится, проводят мастер-классы в операционных.