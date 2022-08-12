Столбцы преображаются к "Дожинкам" и готовятся хлебосольно встретить гостей

Молочная продукция у нас в широком ассортименте и отменного качества. Это отмечают и потребители за рубежом. Но, как говорится, не молоком единым. Сегодня все внимание полям. Как было отмечено губернатором Минской области, регион готовится принять 2-й миллион тонн зерна. Корреспонденты "Беларусь 1" отправились в Столбцовский и Молодечненский районы, чтобы узнать последние новости.

Хлебные просторы в 100 гектаров. Для хозяйства "Вишневецкий-Агро"этот участок финальный. Оно первым в Столбцовском районе завершает жатву.

Зерновой клин меньше, а намолоты больше. Такой урожайный плюс в хозяйстве получили за счет ставки на озимые культуры. Первым делом убрали ячмень. С гектара поднимали более 50 центнеров. Такая же отдача у пшеницы, и здесь же тритикале. Общий каравай ожидают более 7 тысяч тонн.

Всего на зерновую эстафету вышли 8 комбайнов. А еще машины для отвозки, пресс-подборщики, техника для погрузки. Колосистые поля в 1 400 гектаров убрали слаженно, быстро и главное - качественно.

Александр Проскуров, директор ОАО "Вишневецкий-Агро":

Коллектив настроен оптимистично. Для этого все сделано. Есть соревнования - за первое место предусмотрена премия. За тысячу - премия. Это и приятно, и подарки есть. И со стороны райисполкома тоже - звезды цепляют, которые символизируют, что работник хороший, и видно, сколько он намолотил. Звездный час пришел и к Александру Новицкому. Поводов у комбайнера много. Сезон юбилейный - 10-ый, тысячный намолот и день рождения.

Настроение хорошее, но праздник - это праздник. А работа работой. Урожай хороший - можно молотить. Как раз на день рождения тысяча получилась. Александр Новицкий, механизатор ОАО "Вишневецкий-Агро"

На такой праздничной волне сейчас живет весь район. Столбцы в этом году хлебная столица Минской области. Принимать "Дожинки" для местных аграриев не просто почетно, это стимул выйти на новый уровень. Перспективы, например, увидели в озимом ячмене. Культура - лидер по урожайности: на отдельных золотых плантациях собирали по 73 центнера.





Если у нас поля некрасивые будут стоять и хлеба не будет, то какие "Дожинки"? Какой праздник для нас? Поэтому каждый понимает свою ответственность. Каждый понимает, насколько это серьезно и сложно. И пусть Столбцы никогда не были рекордсменом по своей урожайности или по валовому сбору, район небольшой по объему сева зерновых культур, но мы должны быть достойными! Николай Клавшун, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома

Столбцовские аграрии сейчас перешагнули уборочный экватор. Ждут каравай в 74 тысячи тонн. А чтобы встречать гостей не только хлебосольно, но и зрелищно, преображается весь город.

Заходим в центральный вход будущего кинотеатра. Дальше фойе. Здесь будет бар, зоны отдыха. И вот уже кинозал. Видим, что все выполнено на 99 %. Остается только установить стулья. Оборудование есть, экран смонтирован.

В интерьере стильный лофт и комфортный минимализм. Современные тенденции читаются также в фасаде: лаконичный барнхаус переплетается с авангардом. Архитектурный взгляд новый, но с исторической отсылкой к прежнему зданию.

Это индивидуальный проект, таких кинотеатров нет у нас. Оригинально. Это каркасное здание. Выполнено на монолитных фундаментах. Металлический каркас. А наружные стены и кровля выполнены из сэндвич-панелей. Это удешевляет строительство. Идет к завершению благоустройство. Уже выполнено на 90 процентов озеленение. Валерий Бабер, прораб ОАО "Стройкомплекс"

К премьерному показу готовится еще один объект. Озеро очистили, сейчас благоустраивают территорию. Обновили остров, пляж, появилась набережная. А вскоре аквашоу подарит новый фонтан. Впрочем, уже сейчас это место притяжения.

Для людей осталось место отдыха, купания. Вырисовался ландшафт так называемой фотозоны. Проектом было предусмотрено обновление детских площадок. По периметру водоема восстановлены пешеходные связи, освещение, появились беседки, велодорожка. Прокладывать удобные маршруты позволит и этот участок почти в 800 метров. Объездная дорога связала республиканскую магистраль Р2 с промзоной. Дмитрий Мирчук, гендиректор ГУ "Объединение Минскмелиоводхоз"

Раньше вся техника, которая перевозила стройматериалы и другую продукцию, шла через город, что вызывало некоторые неудобства. Дорога предусматривает собой асфальтобетонное покрытие, 2 полосы. Здесь же пешеходная связь, велодорожка. Также будет оборудовано видеонаблюдение, уже установлены светофоры. Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ Столбцовского райисполкома

Помимо дорог (а уже обновили более 20 километров), преобразятся и фасады домов. Красок праздничному городу добавят цветочные композиции и граффити. К “Дожинкам” в Столбцах появятся также новые арт-объекты.