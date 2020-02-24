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Столбцы примут областные "Дожинки" в 2022 году

Такое решение озвучил губернатор Минской области Александр Турчин во время торжественного вечера по случаю 80-летия Столбцовского района. Лучших его работников, кто достиг успехов в разных сферах, наградили грамотами и благодарностями.

Подготовка к празднику хлеборобов станет новым толчком в развитии Столбцовского района в первую очередь в социальной сфере. Скоро здесь появится новая школа на 720 мест. Частично средства на ее возведение выделят из областного бюджета.

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