Столбцы принимают областные "Дожинки"

В Столбцовском районе хлебные просторы растянулись почти на 18 тысяч гектаров. В закромах уже около 45 тысяч тонн золотого зерна. Урожайность выше прошлогодней. Лучший результат показал озимый ячмень: в среднем с гектара культура давала по 50 центнеров. Щедрые колосья - в сюжете Елены Витко.