Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

Это значимое событие университет отметит 30 октября 2021 года. Решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.



Всего в календарь мероприятий на 2020-2021 годы вошло 59 наиболее важных событий со всего мира.



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