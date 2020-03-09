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Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

Это значимое событие университет отметит 30 октября 2021 года. Решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Всего в календарь мероприятий на 2020-2021 годы вошло 59 наиболее важных событий со всего мира.

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