Столичная автоинспекция усиливает контроль на дорогах

Участникам дорожного движения время переходить на зимний режим. Столичная автоинспекция в эти дни усиливает контроль на дорогах Минска. Под пристальным вниманием пешеходы. Сотрудники ГАИ отслеживают ситуацию возле оживленных нерегулируемых пешеходных переходов, а также в пределах дворовых территорий. Инспекторы дежурят возле школ и детских садов. Завтра в Минске стартует акция "Стань заметнее". Инспекторы ГАИ будут следить за использованием близкого света фар водителями в темное время суток, а также за наличием у пешеходов светоотражающих элементов.



