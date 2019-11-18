3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Столичная автоинспекция усиливает контроль на дорогах
Участникам дорожного движения время переходить на зимний режим. Столичная автоинспекция в эти дни усиливает контроль на дорогах Минска. Под пристальным вниманием пешеходы. Сотрудники ГАИ отслеживают ситуацию возле оживленных нерегулируемых пешеходных переходов, а также в пределах дворовых территорий. Инспекторы дежурят возле школ и детских садов. Завтра в Минске стартует акция "Стань заметнее". Инспекторы ГАИ будут следить за использованием близкого света фар водителями в темное время суток, а также за наличием у пешеходов светоотражающих элементов.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все