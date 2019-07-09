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Столичная ГАИ провела обучающий квест

Столичная автоинспекция вместе с центром "Безопасное детство" Дворца детей и молодежи сегодня провела обучающий квест. Участниками стали воспитанники военно-патриотического лагеря на базе войсковой части 3214 в Уручье. Детей ожидали довольно сложные испытания - компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения, полоса препятствий и маневры на велосипеде. Такие уроки безопасности проводят в школьных и оздоровительных лагерях регулярно. Летом количество случаев детского травматизма увеличивается на 20 %.

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