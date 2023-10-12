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Правоохранители задержали в минском аэропорту трафикера

В минском аэропорту задержан трафикер. Иностранец пытался вывезти девушку за границу для занятия проституцией в своей стране. Уже известно, что это была не первая белоруска для вербовки у него на родине.

Потенциальным работницам мужчина обещал хороший заработок, комфортные условия, конфиденциальность. При попытке вывезти 25-летнюю минчанку вмешались правоохранители.

Установлено, что гражданин одной из азиатских стран знакомился с девушками в интернете и в ходе общения предлагал заработать оказанием интим-услуг у него на родине. Девушка согласилась на предложение, но преступному плану помешали правоохранители.
Дмитрий Усаров, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

Следователи возбудили уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Проверяется причастность задержанного к другим таким преступлениям.

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