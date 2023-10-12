Правоохранители задержали в минском аэропорту трафикера

Установлено, что гражданин одной из азиатских стран знакомился с девушками в интернете и в ходе общения предлагал заработать оказанием интим-услуг у него на родине. Девушка согласилась на предложение, но преступному плану помешали правоохранители.

Дмитрий Усаров, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома