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Столичная пенсионерка перевела мошенникам 165 тыс. белорусских рублей
Столичная пенсионерка перевела мошенникам Br165 тыс, передает БЕЛТА.
Как рассказали следователи, 73-летняя жительница Центрального района столицы хотела инвестировать свои деньги в криптовалюту. В конце января ей с иностранного номера позвонил якобы представитель криптобиржи. Он убедил женщину установить специальное приложение для отслеживания своих виртуальных активов. Там же были созданы счета для перевода денег.
В конце января минчанка провела первую транзакцию. Далее на протяжении нескольких месяцев она пополняла счет посредством интернет-банкинга, а в случаях невозможности осуществить трансфер - передавала деньги через курьеров. Самые большие вложения женщина сделала в феврале и марте, где виртуальный бизнес потребовал для "перспективного" развития более $35 тыс. Уверенность в реальности происходящего вселяло то, что все переданные средства отображались в учетных записях.
Вскоре супруг женщины заподозрил обман. Он узнал, что его жена уже вложила в криптобиржу более Br165 тыс. По совету мужа женщина обратилась в милицию.
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших данное преступление.
Фото: БЕЛТА
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