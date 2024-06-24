Столичная пенсионерка перевела мошенникам 165 тыс. белорусских рублей

Столичная пенсионерка перевела мошенникам Br165 тыс, передает БЕЛТА.



Как рассказали следователи, 73-летняя жительница Центрального района столицы хотела инвестировать свои деньги в криптовалюту. В конце января ей с иностранного номера позвонил якобы представитель криптобиржи. Он убедил женщину установить специальное приложение для отслеживания своих виртуальных активов. Там же были созданы счета для перевода денег.



В конце января минчанка провела первую транзакцию. Далее на протяжении нескольких месяцев она пополняла счет посредством интернет-банкинга, а в случаях невозможности осуществить трансфер - передавала деньги через курьеров. Самые большие вложения женщина сделала в феврале и марте, где виртуальный бизнес потребовал для "перспективного" развития более $35 тыс. Уверенность в реальности происходящего вселяло то, что все переданные средства отображались в учетных записях.



Вскоре супруг женщины заподозрил обман. Он узнал, что его жена уже вложила в криптобиржу более Br165 тыс. По совету мужа женщина обратилась в милицию.

