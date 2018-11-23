ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск формирует единые подходы к капитальному ремонту жилья

Столичная система жилищно-коммунального хозяйства формирует единые для всего города подходы к выполнению капитальных ремонтов жилья. Как отметили сегодня на семинаре для руководителей ЖКХ всех районов Минска, кроме качества самих ремонтов, особое внимание - технике безопасности и охране работы самих рабочих. Также - это порядок во дворах. Плюс на каждом объекте обязательно должна быть информация о ходе выполнения работ, а также контакт в мессенджерах для общения с жителями домов.

Отметим, в столице в следующем году капитально отремонтируют 508 жилых домов. Это на 10 процентов больше, чем в этом году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все