Минск формирует единые подходы к капитальному ремонту жилья

Столичная система жилищно-коммунального хозяйства формирует единые для всего города подходы к выполнению капитальных ремонтов жилья. Как отметили сегодня на семинаре для руководителей ЖКХ всех районов Минска, кроме качества самих ремонтов, особое внимание - технике безопасности и охране работы самих рабочих. Также - это порядок во дворах. Плюс на каждом объекте обязательно должна быть информация о ходе выполнения работ, а также контакт в мессенджерах для общения с жителями домов.

