Столичный хлебозавод запустил серийное производство торта-сюрприза для будущих родителей

Белорусские производители продуктов питания осваивают новые сегменты потребительского спроса. В условиях конкуренции делают ставку на массовый выпуск трендовых продуктов, которые раньше были представлены исключительно в крафтовом секторе.

Ярким примером стал запуск на столичном хлебозаводе в серийное производство торта для будущих родителей.

За этим моментом наблюдает весь цех. Мастера признаются, что к яркому аккорду Недели родительской любви готовились с лета: до последнего вносили коррективы, чтобы торт был идеален.

Оксана Журикова, ведущий инженер-технолог КУП "Минскхлебпром":

"После того как происходит одобрение торта, наш продукт сдается на испытание в лабораторию, чтобы подтвердить его полную безопасность, и только потом выпускается на прилавки магазинов".

С конвейера в большой промышленный свет выходит торт-сюрприз. Первый в линейке предприятия десерт, созданный специально для будущих родителей. Все чаще современные мамы и папы узнают пол своего ребенка не на плановом скрининге, а в семейном кругу на чаепитии. Основное угощение - с необычной подачей.

Мария Соловей, кондитер хлебозавода № 3 КУП "Минскхлебпром":

"В составе торта бисквит "Шокобелла", крем на растительных сливках, крем-чиз, сахарная кудра и подварка из черники. Все натуральное. Такая трепетная тема, представляете эмоции, когда узнаешь, мальчик или девочка? Мне кажется, незабываемое впечатление от того, что ты стал частью этого праздника для каждой семьи".

Чтобы ни одна деталь не выдала секрет раньше времени, кондитер укладывает сверху белоснежное суфле. Главная интрига спрятана внутри: стоит разрезать кусочек, как цвет начинки раскрывает самую важную тайну. Голубой крем означает, что в семье появится мальчик, а розовый - что родится девочка.

При весе в полкилограмма такой бенто-торт обойдется от 38 рублей. Заказы от будущих родителей доверили принимать не только ответственному сотруднику, но и многодетной маме. Сама она ежедневно дарит тепло и заботу своим троим детям и как никто другой понимает волнение будущих родителей.

Юлия Позняк, диспетчер хлебозавода № 3 КУП "Минскхлебпром":

"Пусть это станет стартом для будущей многодетной семьи".

Торт-сюрприз дарит самые искренние эмоции. И, возможно, именно с этого праздничного десерта начнется история еще одной большой и дружной семейной династии.