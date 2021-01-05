Столичному квадратному метру эксперты прогнозируют падение в цене

Столичному квадратному метру аналитики прогнозируют падение в цене, а недвижимому рынку - минимальное количество сделок за последние 10 лет. Эксперты считают: сейчас собственники жилья в Минске не готовы продавать его дешево, а клиенты не хотят покупать по предложенным ценам. Добавим, в 2020 году рынок жилья вел себя лихорадочно: было отмечено максимальное количество совершенных сделок в первом полугодии и резкое падение во втором.