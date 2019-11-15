Столичной средней школе № 3 100 лет

С чего начиналась история школы? Кто ее ученики, учителя, выпускники? Узнаем в "Утреннем дозоре на 360"!



История школы начинается со времени возникновения Минского женского церковно-приходского училища № 4. Когда началась Великая Отечественная война, многие ее ученики, выпускники и учителя стали солдатами, а в послевоенный период учениками школы были исключительно лица мужского пола. Современное здание было построено в 1936 году и располагается на 3 Железнодорожном переулке.



Школа многопрофильна: помимо музыкально-хоровых появились педагогический, экономический и филологический классы, есть театральная студия.



Школа имеет музыкально-хоровое направление, чего тут только нет - и хор образцовый, и оркестр, и учительский, и даже батлейка!



Среди выпускников школы 12 докторов наук и более 100 кандидатов наук. Один из самых знаменитых выпускников - известный далеко за пределами нашей страны ученый, академик Национальной академии наук Евгений Михайлович Бабосов.



В школе есть музей имени Казимира Шабана, выпускника школы 1940 года, героя Советского Союза.



Поздравляем среднюю школу № 3 с юбилеем! Желаем новых открытий, свершений и побед!



