Столичную веломагистраль расширят

Об этом сегодня сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко. В следующем году появятся новые дорожки для двухколесного транспорта. Пока их протяженность достигает почти 200 километров. А уже сейчас в городе оперативно заменяют асфальтное покрытие, понижают бордюры. Уточнят и проект по улице Веры Хоружей, где отдельные автомобильные полосы выделены для велосипедистов.



Кроме того, систему велошеринга планируют упорядочить. Чтобы избежать вандализма и оставленного транспорта, организуют фиксированные велопарковки.