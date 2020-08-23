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Столичные автомобилисты выезжают на улицы Минска с национальными флагами
Столичные автомобилисты уже не первый день выезжают на улицы Минска с национальными флагами. Никто не сможет разделить белорусский народ на своих и чужих. Люди разных возрастов и профессий - пенсионеры и молодежь, бизнесмены, рабочие и служащие, люди, у которых за плечами опыт, семьи, ответственность за себя и своих близких, - прекрасно понимают, что происходит.
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