Столичные бизнесмены с начала года внесли в бюджет города около 4 млрд рублей

За девять месяцев года субъекты малого и среднего бизнеса внесли в столичный бюджет около 4 миллиардов рублей - это более 40 % консолидированных поступлений города Минска. Такие данные размещены на сайте Министерства по налогам и сборам. В сентябре в столице работали 123 с половиной тысячи предпринимателей. Это почти на 4 % больше, чем осенью прошлого года.