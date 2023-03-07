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Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения к Международному женскому дню

Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения. Порадовать милых дам, например, можно тортом с тюльпанами из белкового крема или удивить десертом с "цветущей фотопечатью" по вафельному листу. Экспериментируют кондитеры не только над визуальной подачей, но и предложат разнообразную начинку. Творожные и бисквитные лакомства, шоколадные муссы и фруктовые джемы. Объемы к празднику увеличили в разы. Если в обычное время, например, на 5-м хлебозаводе выпускают почти две тонны сладкой продукции в сутки, то накануне 8 Марта заявка выросла до шести и более тонн.

Наборы пирожных и эклеры, профитроли и рулеты, а еще кексы, раскрашенные пряники. Чтобы обеспечить потребительский спрос в весенние праздники, кондитерскую продукцию выпускают в разном формате и размере. Принимают также индивидуальные заказы.

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