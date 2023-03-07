Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения к Международному женскому дню

Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения. Порадовать милых дам, например, можно тортом с тюльпанами из белкового крема или удивить десертом с "цветущей фотопечатью" по вафельному листу. Экспериментируют кондитеры не только над визуальной подачей, но и предложат разнообразную начинку. Творожные и бисквитные лакомства, шоколадные муссы и фруктовые джемы. Объемы к празднику увеличили в разы. Если в обычное время, например, на 5-м хлебозаводе выпускают почти две тонны сладкой продукции в сутки, то накануне 8 Марта заявка выросла до шести и более тонн.