3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения к Международному женскому дню
Столичные хлебозаводы подготовили тематические угощения. Порадовать милых дам, например, можно тортом с тюльпанами из белкового крема или удивить десертом с "цветущей фотопечатью" по вафельному листу. Экспериментируют кондитеры не только над визуальной подачей, но и предложат разнообразную начинку. Творожные и бисквитные лакомства, шоколадные муссы и фруктовые джемы. Объемы к празднику увеличили в разы. Если в обычное время, например, на 5-м хлебозаводе выпускают почти две тонны сладкой продукции в сутки, то накануне 8 Марта заявка выросла до шести и более тонн.
Наборы пирожных и эклеры, профитроли и рулеты, а еще кексы, раскрашенные пряники. Чтобы обеспечить потребительский спрос в весенние праздники, кондитерскую продукцию выпускают в разном формате и размере. Принимают также индивидуальные заказы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов