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Столичные кофейни приглашают на очередной гастрофест

Можно попробовать сырный капучино или лимонно-имбирный латте. Более двадцати кафе, которые на этот раз присоединились к проекту, подготовили уникальные сеты: душистый напиток и сладкий десерт. Во всех кофейнях цена такого заказа одинакова - шесть с половиной рублей.

Гастрофесты в Минске довольно популярны. В кофейнях создаются очереди. Попробовать лакомства из нового меню можно до четвертого марта.

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