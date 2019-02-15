Столичные кофейни приглашают на очередной гастрофест

Можно попробовать сырный капучино или лимонно-имбирный латте. Более двадцати кафе, которые на этот раз присоединились к проекту, подготовили уникальные сеты: душистый напиток и сладкий десерт. Во всех кофейнях цена такого заказа одинакова - шесть с половиной рублей.

