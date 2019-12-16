Столичные кондитеры готовятся к новогодним праздникам

Шоколадные снеговики, апельсиновый зефир и медовые капкейки. Столичные кондитеры также готовятся к новогодним праздникам: разрабатывают новые рецепты и дизайн сладких сувениров. Например, выпекают пряники разных форм. Проявляют фантазию и во время росписи глазурью. Так, в подарочные наборы можно собрать лакомства в виде сказочных домиков, зверьков, снежинок и машинок с новогодней елкой. Впервые имбирные пряники появились в Англии в 18-ом веке и стали одним из основных рождественских символов.



Кстати, хендмейд-сувениры - настоящий тренд. Среди таких подарков популярны сладкие букеты, композиции из елочных шаров и цветов, разные тематические броши и сережки. Также порадовать родных и знакомых можно душистым фигурным мылом, традиционным или даже вязаным рождественским венком.



