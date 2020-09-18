Столичные квартиры продолжают дешеветь

За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке потеряло в цене, пусть и незначительно - 0,4 %, в итоге 1 392 доллара стоит квадратный метр. Новостройки также подешевели. Минус 0,2 %, в итоге на первичке цена квадрата сегодня 1 325 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 67 долларов.



