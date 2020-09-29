Столичные квартиры продолжают дешеветь

За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке потеряло в цене 0,4 %. В итоге 1380 долларов стоит квадратный метр. Это самая низкая цена квадрата б/у в Минске за 11 месяцев. Новостройки также подешевели - минус 0,3 %. В итоге на первичке цена квадрата сегодня 1316 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 64 доллара.