Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о вторичке.

Новый квадрат за неделю просел на 0,4 %, в итоге $ 1300 стоит квадратный метр в новых домах Минска.

Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,2 % - его цена 1239 долларов. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет $ 61 в пользу новостроек.