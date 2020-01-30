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Столичные многоэтажки атакуют грызуны
В многоэтажках - крысы! Символ Нового года не только вступил в свои права, но и успел неплохо устроиться в некоторых районах Минска. В подвале дома по улице Притыцкого, 78 под помещением мусоропровода серые грызуны возвели целый подземный город еще в середине осени - как раз с наступлением первых холодов. С новыми соседями ужиться не получается - крысы проникают в подъезд и пугают жильцов.
Коммунальники утверждают, что работы по зачистке проводились, однако недостаточно качественно. Теперь за дело взялись специалисты Центра профилактической эпидемиологии. С нашествием вредителей планируют справиться за неделю. В ближайшее время коммунальники проведут с жильцами дома встречу насчет заваривания мусоропровода. По словам специалистов, такая мера предотвратит повторное появление грызунов.
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