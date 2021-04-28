Минские парки аттракционов открыли сезон

Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Есть и новые развлекательные площадки. В парке Горького, например, вместо "Русских качелей" установили трехуровневый лабиринт. Также вместо комнаты смеха вскоре появится павильон виртуальной реальности. А со стороны улицы Первомайской готовится площадка, где "пришвартуется" корабль с мачтой.

В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11:00 до 21:00, в пятницу, субботу, а также в праздничные дни - на час дольше. Понедельник - выходной.



Кстати, активно отдохнуть можно также в парках имени 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска.

