ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0"

Модернизация с уклоном в интеллект! Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0". Здесь все сложно, но одновременно как в футболе просто: в цехах минимум людей, а роботизированным производством можно управлять дистанционно - хоть за тысячи километров. Специалистов для "умных заводов" уже готовят в Минске, а заодно просчитывают экономический эффект. О промышленной эволюции поговорим на старте программы (видео)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все