Модернизация с уклоном в интеллект! Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0". Здесь все сложно, но одновременно как в футболе просто: в цехах минимум людей, а роботизированным производством можно управлять дистанционно - хоть за тысячи километров. Специалистов для "умных заводов" уже готовят в Минске, а заодно просчитывают экономический эффект. О промышленной эволюции поговорим на старте программы (видео)