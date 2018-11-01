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Столичные школьники самостоятельно создают мультфильмы

От космических трилогий до приключений пластилиновых героев в Африке. Хронометраж таких анимационных лент около 10 минут. Дети выступают в качестве режиссеров, сценаристов и актеров. Работа за кадром длится несколько месяцев. Техника стоп-моушен - это тысячи кадров, которые необходимо снять, смонтировать и озвучить.

Сегодня компьютерная индустрия готовит графических художников. Но цифровые иллюстрации требуют от авторов знания и классических правил академического рисунка.

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