Столичные школьники самостоятельно создают мультфильмы

От космических трилогий до приключений пластилиновых героев в Африке. Хронометраж таких анимационных лент около 10 минут. Дети выступают в качестве режиссеров, сценаристов и актеров. Работа за кадром длится несколько месяцев. Техника стоп-моушен - это тысячи кадров, которые необходимо снять, смонтировать и озвучить.