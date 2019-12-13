Столичные школьники смастерили новогодние подарки для ребят из детского хосписа

Поделиться праздничным настроением решили столичные школьники - участники благотворительной акции "Связанные добром". Ученики своими руками смастерили новогодние сувениры и подарки для ребят из детского хосписа. На ярких открытках оставили поздравления с зимними праздниками.Сегодня в столице снова подхватят добрую эстафету. "Наших детей" объединит праздник во Дворце детей и молодежи.



