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Столичные школьники смастерили новогодние подарки для ребят из детского хосписа

Поделиться праздничным настроением решили столичные школьники - участники благотворительной акции "Связанные добром". Ученики своими руками смастерили новогодние сувениры и подарки для ребят из детского хосписа. На ярких открытках оставили поздравления с зимними праздниками.Сегодня в столице снова подхватят добрую эстафету. "Наших детей" объединит праздник во Дворце детей и молодежи.

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