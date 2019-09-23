Столичные спасатели присоединились к флешмобу Tetris challenge

Столичные спасатели присоединились к Tetris challenge. Фото и видео набирает популярность в социальных сетях. Сотрудники Минского городского управления МЧС приняли участие в международном флешмобе Tetris Challenge. Главная идея в том, что спасатели, медики, энергетики аккуратно раскладывают возле своих служебных автомобилей все рабочее оборудование таким образом, чтобы получился четырехугольник. Рядом с инвентарем работники также занимают и свое место.



Подобный метод организации пространства (параллельно либо под углом 90 градусов) называется ноллинг. Первыми Tetris Challenge запустили полицейские Цюриха на своих страницах в социальных сетях.