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Столичные спасатели присоединились к флешмобу Tetris challenge

Столичные спасатели присоединились к Tetris challenge. Фото и видео набирает популярность в социальных сетях. Сотрудники Минского городского управления МЧС приняли участие в международном флешмобе Tetris Challenge. Главная идея в том, что спасатели, медики, энергетики аккуратно раскладывают возле своих служебных автомобилей все рабочее оборудование таким образом, чтобы получился четырехугольник. Рядом с инвентарем работники также занимают и свое место.

Подобный метод организации пространства (параллельно либо под углом 90 градусов) называется ноллинг. Первыми Tetris Challenge запустили полицейские Цюриха на своих страницах в социальных сетях.

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