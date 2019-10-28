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Столичные специалисты разработали мобильное приложение для оплаты парковки
Чтобы установить программу, необходимо отсканировать QR-код. Его разместили на информационных стендах на стоянках. Средства будут снимать с баланса мобильного телефона. Сейчас такая функция работает на большинстве открытых парковок.
Разработчики планируют расширять возможности приложения. Кроме оплаты парковок, водители смогут найти и записаться на автомойку, а также вызвать эвакуатор.
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